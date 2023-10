Quickie vom 18. Okt. 2023, eingestellt von Rian

party : tübingen

Wir freuen uns schon riesig, Euch wieder bei Tübingens queerer Halloween Party willkommen zu heißen! Diesmal unter dem Motto "Das letzte Einhorn".

Die Abende werden dunkler, die Nächte länger … wir wissen alle, was das bedeutet:Die Hello Queen naht!!!Wir empfehlen Euch dringend Karten im Voraus zu besorgen. Da der Platz im Schlachthaus einfach sehr begrenzt ist, können wir nicht garantieren, dass spontane Gäste an der Abendkasse noch rein gelassen werden können.VVK-Stellen sind wieder:Aidshilfe Tübingen-Reutlingen (Herrenberger Straße 9, Tel: 07071/49922)Frauenbuchladen Thalestris (Bursagasse 2, Tel: 07071 26590)und neu dabei: Queeres Zentrum Tübingen (Derendinger Straße 41, info@queereszentrumtuebingen.de Bitte denkt daran, dass immer noch Corona rumgeht. Wir würden uns freuen, wenn Ihr euch vor der Party testet und lieber aufs Abfeiern verzichtet, falls Ihr euch krank fühlen solltet.Ebenfalls nicht vergessen: Gegen Mitternacht gibt es die traditionelle Kostümprämierung. Wir freuen uns auf Eure glamourös-gruseligen und kreativen Ideen!