Quickie vom 9. Okt. 2023, eingestellt von Rian

diskussion : stuttgart

|

Am 11. Oktober ist Internationaler Coming Out Day. Wir möchten den Tag nutzen, um mit Euch an unserer Queeren Theke über diesen wichtigen Schritt im Leben queerer Menschen zu sprechen. Wir haben uns vier wunderbare Gäste aus unterschiedlichen Generationen eingeladen, die uns ihre Coming Out Geschichte erzählen werden – mit den Höhen und Tiefen, Konflikten und Erleichterungen. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Wir werden schnell merken, dass sich vieles verändert hat. Welchen Einfluss hat das Internet, die Schule, die queeren Communities, queere Zentren, Jugendgruppen, die Medien, aber auch die Rechtslage auf das Coming Out? Und gibt es eigentlich nur dieses eine große Coming Out oder sind wir nicht noch immer gezwungen, uns jeden Tag aufs Neue zu offenbaren. Wie gehen wir damit um? Wonach entscheiden wir, ob wir uns offenbaren, uns sichtbar machen? Wo könne wir das – und wo besser nicht? Ein biographischer Erzählabend mit Diskussionen, Anekdoten und Wiedererkennung. Lasst uns miteinander sprechen.Die Queere Theke wird über die Abteilung Chancengleich der Landeshauptstadt Stuttgart gefördert.