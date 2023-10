Quickie vom 4. Okt. 2023, eingestellt von Rian

Es kommt in den besten Kreisen vor. Nicht nur der bayerische Märchenkönig Ludwig, auch zwei württembergische Monarchen waren homosexuell. „EXTRA Queer“ heißt das Schwerpunktthema der Kulturgemeinschaft Stuttgart in der Saison 2023/2024. Ab 13. Oktober 2023 beschäftigt sich eine Reihe von neun Veranstaltungen mit dem Thema Queerness, ausgehend von der süddeutschen Historie bis hinein in die globale Gegenwart. Mit Film, Musical, Performance und Kunstreise, Vortrag, Theater, Tanz und Gesang verbinden sich dabei die künstlerischen Genres. Der Vorverkauf hat begonnen.