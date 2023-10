Quickie vom 3. Okt. 2023, eingestellt von StevenStgt

Diefeiern dieses Jahr 30. Jubiläum. Dasbeginnt mit einer großen Jubiläums-Eröffnungs-Party am Samstag, den 21. Oktober, in der Alten Hackerei.Vomzeigen die Pride Pictures ein Programm aus 13 aktuellen Spielfilmen, 2 Publikumswünschen und 3 Kurzfilmprogrammen in der Kinemathek Karlsruhe, sowie erstmals ausgewählte Wiederholungen in derAm, findet eine Podiumsdiskussion zum Thema "Vielfalt durch Veränderung" im Jungen Staatstheater in der Insel statt.