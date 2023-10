Quickie vom 3. Okt. 2023, eingestellt von StevenStgt

szene : karlsruhe

|

Seit 25 Jahren versteigert der Förderverein der AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. Kunst für einen guten Zweck. Die, die viele Jahre im Gartensaal des Karlsruher Schlosses durchgeführt wurde, findet seit 2020 online mit vorheriger Live-Besichtigung statt.Am, von 18-22 Uhr, und am., von 11-16 Uhr, können die Kunstobjekte in der, besichtigt werden; anschließend werden sie bis 22.10.2023 online versteigert.Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums werden am Eröffnungstag, dem 14.10., um 18 Uhr 25 eigens für dieses Ereignis von Künstler:innen gestaltete Objektkästchen live versteigert.Der Erlös der Benefiz-Kunstversteigerung geht an ZeSIA – Zentrum für Sexuelle Gesundheit, Identität und Aufklärung Karlsruhe, der Beratungsstelle der AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.