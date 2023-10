Quickie vom 3. Okt. 2023, eingestellt von StevenStgt

stuttgart

Feier die Liebe und Freiheit bei derTritt ein in eine Welt voller Liebe, Freude und Stolz, denn die Gaydelight Carry On Party bringt noch mehr Glanz und Glamour mit sich! Es ist Zeit, die Regenbogenflaggen zu schwenken und die Tanzschuhe anzuziehen, um gemeinsam die Vielfalt und die LGBTQ+ Gemeinschaft zu feiern.Unsere "Carry On" Party ist mehr als nur eine gewöhnliche Feier – sie ist eine Hommage an die Stärke und Widerstandsfähigkeit, die die LGBTQ+ Gemeinschaft im Laufe der Geschichte gezeigt hat. Wir erinnern uns an die Kämpfe vergangener Generationen und feiern gleichzeitig die Errungenschaften und den Fortschritt, den wir bisher erreicht haben.Was erwartet dich?Live-DJ: Unser talentierter DJ CK wird die besten Beats und Hits spielen, die deine Hüften garantiert zum Schwingen bringen.Bunte Dekorationen: Der Veranstaltungsort wird in den Farben des Regenbogens erstrahlen, um die Liebe und Vielfalt zu repräsentieren.Spezialgetränke: Genieße unsere einzigartigen Cocktails und Getränke, die speziell für diese besondere Nacht kreiert wurden.Photo Wall: Mache Erinnerungen mit Freunden und Liebsten und halte sie an unserer Photo Wall fest.Feiere die Liebe, die Vielfalt und die Freiheit bei der Gaydelight Carry On Party und mache diese Nacht zu einer unvergesslichen Erfahrung! Wir freuen uns darauf, dich auf dem Tanzparkett zu sehen und gemeinsam mit dir zu feiern.