Quickie vom 28. Sept. 2023, eingestellt von Rian

reise

|

Gewinnspiel

Am 9. Oktober 2024 sticht die bewährten Vasco da Gama von Nicko Cruises in Athen in See, um schon am nächsten Tag in Mykonos Euch dem Strand- und Nachtleben hinzugeben. Damit jeder die Insel in vollen Zügen genießen kann, legt das Schiff erst am anderen Morgen um 3.00 Uhr ab. Danach könnt Ihr Euch für einen Tag auf See erholen und miteinander die Pool Games erleben. Am dritten Tag erreicht Ihr Zypern, wo Ihr in Larnaka ankern werdet. Larnaka liegt an der Südküste Zyperns und ist für ihren Stadtstrand und die palmengesäumte Uferpromenade bekannt. Von hier führen Euch Ausflüge auch in den türkischen Teil der Insel z.B. in das antike Salamis. Über Nacht erreicht Ihr Haifa. Hier gibt es ein Ausflugsprogramm mit Ausflügen in das nur eine Stunde entfernte Tel Aviv mit seiner dynamischen Szene. Ebenso könnt Ihr von hier aus Jerusalem oder noch weitere Ziele erkunden, denn Ihr verlasst Haifa erst am nächsten Tag um 17.00 Uhr. Die Stadt selbst bezaubert durch die hängenden Gärten an deren Fuß die deutsche Kolonie mit Geschäften, Galerien und Restaurants in Gebäuden des 19. Jahrhunderts liegt. Ein weiterer Seetag bringt Euch am 16. Oktober nach Kreta, das zur Verlängerung des Urlaubs mit seinen zahllosen Stränden einlädt.Werner Rottler vom Team Treffpunkt Schiff in Ludwigsburg kennt das Schiff aus eigener Erfahrung. Gerne gibt er Euch auch Tipps für einen Voraufenthalt im pulsierenden Athen mit seiner Gay-Szene, er war dort auch schon mehrmals. Auch auf Kreta für das Nachprogramm kennt er sich aus. Auch die An- und Abreise kann er Euch gerne organisieren.