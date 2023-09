Quickie vom 26. Sept. 2023, eingestellt von Rian

szene : stuttgart

SCHWULST gratuliert herzlich und wünscht

für die nächsten 40 Jahre weiterhin alles Gute!

Der Erlkoenig , Stuttgarts verzauberter Buchladen, feiert heute seinen 40. Geburtstag. Als er am 26. September 1983 im Stuttgarter Westen eröffnete, - zusammen mit und direkt neben dem legendären Café Jenseitz - war "sowas" noch etwas Besonderes, für manche gar Unerhörtes. Mamas und Papas trichterten ihrem Nachwuchs ein, auf dem Schulweg doch bitte die gegenüberliegende Straßenseite zu benutzen...Ein ganz ernst gemeintes herzliches Danke an dich, lieber Erkloenig (und natürlich auch an die Menschen, die dahinter stecken), dass du noch immer da bist und uns mit queerer Literatur, Filmen, Musik, Postkarten, u.s.w. versorgst!