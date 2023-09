Quickie vom 24. Sept. 2023, eingestellt von Rian

kino : mannheim

|

Ein Leichenwagen fährt durch die Straßen von Medellín, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens. Ein Regisseur liegt im Sarg und erinnert sich an den Spielfilm, den er machen wollte, ein B-Movie über Geister. Die Rollen wollte er mit jungen, queeren Menschen besetzen, die gegen ein repressives Umfeld kämpfen. Aber sein Hauptdarsteller, der auf Instagram „Anhell69“ heißt, starb an einer Überdosis, wie viele andere Freunde – dennoch entsteht ein Film, ein anderer als geplant: das zärtliche und morbide dokumentarische Porträt einer queeren Generation in Kolumbien, zusammengesetzt aus Castingaufnahmen, melancholischen Alltagsbeobachtungen und Partyimpressionen. Aus dem fiktiven Horrorfilmprojekt wird eine reale, poetische, zutiefst politische Geisterbeschwörung..