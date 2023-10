Quickie vom 18. Okt. 2023, eingestellt von Rian

halloween : stuttgart

|

Seid ihr bereit für die gruseligste Nacht des Jahres? Wir auf jeden Fall! Am 31. Oktober verwandelt sich das reBOOTS in einen schaurig-schönen Ort für unsere legendäre Halloweenparty!Was erwartet euch? Halloweenbowle: Gruselig lecker und perfekt, um in Stimmung zu kommen. Live-Acts: Wir haben gruselige Künstler auf der Bühne, die euch den Abend versüßen werden. Gratis-Welcome-Shots: Für die ersten, die eintreffen – also seid pünktlich! Gruseliges Barteam: Unser Team hat sich in Schale geworfen – oder sollten wir sagen, in Spuk?Also, packt eure gruseligsten Kostüme aus dem Schrank und macht euch bereit für eine Party im Horror-Westernsaloon im reBOOTS. Lasst uns gemeinsam die Dunkelheit von Halloween erkunden und jede Menge Spaß haben!