Quickie vom 16. Okt. 2023, eingestellt von Rian

karaoke : stuttgart

|

Es wird wieder Zeit, die Bühne der reBoots Bar mit euren fantastischen Stimmen zum Beben zu bringen! Singt euer Herz heraus, genießt unsere köstlichen Cocktails, knabbert an leckeren Nachos und lasst den Abend in vollen Zügen genießen. Aber halt, da gibt es etwas Besonderes in der Luft...Diesen Abend feiern wir nicht nur die Karaoke, sondern auch den Geburtstag eines unserer Bar-Häuptlinge, unser aller geliebter Sascha! Und ja, es wird ein SUPER-Abend werden, mit jeder Menge guter Laune, musikalischen Höhepunkten und vielleicht sogar einer Überraschung in Form von Geburtstagstorte und anderen leckeren Snacks!Wie oft wird wohl "Happy Birthday" ins Mikro geträllert werden? Wir können es kaum erwarten, es herauszufinden! Bringt eure singenden Stimmen und euer Partyfieber mit, denn dieser Sonntag wird episch!