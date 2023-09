Quickie vom 25. Sept. 2023, eingestellt von Rian

bingo : stuttgart

|

Es erwarten euch fantastische Preise, darunter als Hauptpreis 2 Super-Tickets für das einmalige Event im Friedrichsbau Varieté "United Queendom" am 30. Oktober 2023!Unser BINGOCowboy Sascha wird danach für 2 Monate aussetzen, da er die Theaterbühne im Theater der Altstadt in seiner Traumrolle in "La Cage aux Folles" unsicher machen wird. Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf sein Comeback danach! Aber keine Sorge, wir haben eine würdige BINGO-Vertretung für November und Dezember geplant. Es wird weiterhin magisch und spaßig werden!