Quickie vom 16. Sept. 2023, eingestellt von Rian

csd : karlsruhe

|

Quelle: CSD Karlsruhe e. V.

Die Vorbereitungen für den CSD 2024 haben begonnen und dieses Mal wird es ein ganz besonderer CSD werden, denn wir feiern das 40-jährige Jubiläum des ersten CSD in Karlsruhe im Juni 1984.2024 möchten wir Bilanz ziehen: Wo hat sich die Situation queerer Menschen seither verbessert? Wofür müssen wir uns noch einsetzen?Die Situation queerer Menschen war damals noch eine komplett andere als heute: Homosexualität war durch den §175 noch Bestandteil des Strafgesetzbuches. Dieser wurde erst 1994 vollständig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, Die Einführung des Transsexuellengesetzes (TSG) 1981 sollte einen großen Fortschritt darstellen. Im Ergebnis wurde mit dem TSG jedoch ein Prozedere geschaffen, das menschenunwürdig mit trans* Personen umging. Große Teile der heutigen queeren Community wie etwa trans* Personen, lesbische Frauen, nicht-binäre Menschen oder Personen des Aro-/Ace-Spektrums waren größtenteils nicht sichtbar. Zusätzlich verbreitete sich in den 1980ern das HI-Virus rapide: viele unserer queeren Vorkämpfer*innen starben. Hetzkampagnen und fehlende medizinische Versorgung waren an der Tagesordnung, während die queere Community gleichzeitig begann, noch lauter für Akzeptanz und Gleichstellung auf die Straße zu gehen.