Quickie vom 15. Sept. 2023, eingestellt von Rian



Natsumi Scarlett © by Peter Diablow

burleske : stuttgart

|

Quelle: Friedrichsbau Varieté

Auch dieses Jahr präsentieren die lokalen Event-VeranstalterInnen Fanny di Favola, Raunchy Rita und Herr Jäger wieder atemberaubende Showacts beim Stuttgart Burlesque Festival im Friedrichsbau Varieté. Auf der Bühne des renommierten Hauses am Pragsattel treffen sich wie jedes Jahr die illustren DarstellerInnen der Burlesque-Szene weltweit - die mondäne Grande Dame, die mysteriöse Verführerin oder der elegante Dandy. Auch verwandte und höchst kompatible Showgenres wie Drag, Gesang oder Artistik ergänzen wie immer das Programm.„Es wird humorvoll, bewegend, sinnlich und tiefgründig - aber vor allem wird es eins, nämlich sexy!," so Burlesque-Tänzerin Fanny di Favola. Sie und ihre Mitstreiterin Raunchy Rita werden ebenfalls mit einer Uraufführung auf der Bühne zu sehen sein. "Wir legen großen Wert auf ein abwechslungsreiches Programm und werden selbst auch einen spektakulären neuen Act präsentieren", so Rita. Auch dieses Jahr ergänzt eine Band das Programm, die Gramophoniacs. Herr Jäger ist besonders stolz, die Swingband in Stuttgart vorstellen zu dürfen, "musikalisch eine echte Bereicherung für unser Festival." Durch den Abend führt Kristina Kruttke, die man aus dem Friedrichsbau Varieté aus der Wintershow "Noir" bereits kennt und schätzt. Alles in allem erwartet die Zuschauer wie in jedem Jahr ein bombastisches Programm, das seinesgleichen sucht.