Quickie vom 14. Sept. 2023, eingestellt von Rian

queer holiday

|

Quelle: Arosa Gay Ski Week, Fotos © Arosa Gay Ski Week

Die Arosa Gay Ski Week 2024 verspricht eine atemberaubende Kombination aus malerischen Berglandschaften, aufregenden Skipisten und geselligen Abendveranstaltungen, die dieses Event zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen.Eingebettet im Herzen der Schweizer Alpen bietet Arosa ein wahres Skiparadies, dass für alle Levels geeignet ist, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Die perfekt präparierten Pisten und die atemberaubende Aussicht werden unvergessliche Erinnerungen schaffen.Inklusivität steht im Vordergrund: Die Arosa Gay Ski Week ist weit mehr als nur Skifahren - sie ist ein Event der Vielfalt und Akzeptanz. Werde Teil unserer Gemeinschaft, denn gemeinsam schaffen wir eine Atmosphäre, in der jeder, unabhängig von seiner geschlechtlichen Identität, willkommen ist.Freut euch auf eine Woche voller legendärer Veranstaltungen, darunter Après-Ski-Partys, Themenabende, exquisite Dinner, Live-Auftritte und vieles mehr. Trefft alte Freunde wieder und knüpft neue Freundschaften, während ihr in das pulsierende Nachtleben der Arosa Gay Ski Week eintaucht.Gönnt euch eine wohlverdiente Pause von den Pisten und entspannt in den erstklassigen Wellness-Oasen von Arosa. Geniesst erholsame Spa-Behandlungen, wohltuende Massagen und belebende Saunagänge, die sowohl Körper als auch Geist neue Energie schenken.Die Arosa Gay Ski Week ist non-profit und setzt sich stolz für LGBTQ+ Initiativen ein. Ein Teil der Erlöse der Veranstaltung wird an Organisationen gespendet, die sich für Gleichberechtigung und Akzeptanz einsetzen.Egal, ob begeisterter Skifahrer, Feierfreudiger oder einfach nur auf der Suche nach einem einzigartigen und abwechslungsreichen Winterurlaub. Die Arosa Gay Ski Week ist der perfekte Ort. Geniesst das Winterwunderland, knüpft neue Freundschaften mit Gleichgesinnten und schafft Momente, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben.