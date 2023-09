Quickie vom 12. Sept. 2023, eingestellt von Ben Hille

PUMP is back - gay, queer & open-minded. Mit BIG NEWS:Nach der bombastischen Pride Party geht die PUMP ab Oktober monatlich an den Start. Vorerst. Weiter geht’s am Sa, 07.10., wie immer im Stuttgarter Climax Institutes . Get ready for the action!Guest DJ ist diesmal Tiffany La Fox. Sein Motto: „Liebe ist für alle da.“ Der engagierte Ally der Community treibt sich seit den späten Neunzigern im Nachtleben rum und sammelt leidenschaftlich Vinyl. Er mixt auf der PUMP einen wilden Cocktail aus pulsierendem House und rauem Techno: Chicago, Vocal, Acid & Jack treffen auf kompromisslose Techno-Beats.Die Hosts und Residents der PUMP, Umbra und Ben Hille alias Bang & Cherry, sind wieder mit pumpenden Bässen und elektronischen Bangern am Start. Zum Warm-up heizt euch Climax-Boss Michael Clash Gottschalk ein. Und sporty Visuals gibt’s von VJ Vikamin.Feel free to express yourself! Sexy outfits welcome: Sporty, kinky, topless oder in Drag. Wir wollen für unsere Community ein Safe Space sein.PUMP ist sehr gay, aber wir sind keine men-only Party. Queere Menschen sind bei uns immer willkommen.Get your booty on the floor - and PUMP it up!