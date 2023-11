Quickie vom 3. Nov. 2023, eingestellt von Rian

party : stuttgart

|

We are Back. Bigger and Better. Am 2.12 feiern wir unser Comeback in unserer, dem ROMY S in Stuttgart.Zum Auftakt lassen wir exklusiv für euch Rose Cohen einfliegen. Sie verkörpert seit 10 Jahren die Sängerin Rihanna. Derzeit gilt Rose Cohen als international anerkanntes Double von Rihanna und bereist die Welt, um ihrem Idol Tribut zu zollen und ihre Liebe zur Sängerin mit anderen Fans zu teilen.Speziell für uns wird sie ihre legendäre Superbowl-Halbzeitshow gemeinsam mit all unseren Residents performen.