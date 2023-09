Quickie vom 9. Sept. 2023, eingestellt von StevenStgt

Nach unseren Sommerevents und einer kleinen Urlaubspause im September feiern wir am 07. Oktober bei der regulärenim White Noise weiter.Für den elektronischen Part im White Noise Club sorgt diesmal die wundervolle Miss Evoice vom Künstler-Kollektiv Waldtraut Lichter. Deep House, Tech-House, Techno & Nu Disco steht auf ihrer musikalischen Palette. Bei der Lovepop ist sie regelmäßig zu Gast, gerockt hat sie auch schon in der Romantica, auf Fridas Pier und in vielen anderen Clubs. Wie immer lädt Miss Evoice mehrere Überraschungsgäste aus der elektronischen Musikszene Stuttgarts ein, die ihr an den Decks zur Seite stehen.In der White Noise Bar spielt Anna Andersslon aus Mannheim.Mit ihrem Fokus auf Mixed Music, gemischt mit einer ordentlichen Prise Bass heizt Anna die Clubszene ein. Bei der Himbeerparty in Mannheim, beim SchwuLesDance in Freiburg & bei der Milk‘ n’Cream in Frankfurt rockte sie schon die Party, aber auch in Amsterdam, Berlin, Köln und in Palma stand sie bereits hinter den Turntables und begeisterte mit ihrer offenen, erfrischenden und charmanten Art das Publikum. Auch beim Lovepop in & im Fluss Festival 2022 auf Fridas Pier war sie schon zu Gast.Los geht es bereits um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 13€. Es gibt auch eine grosse Open Air Area mit Aussenbar.