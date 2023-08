Quickie vom 26. Aug. 2023, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Am, findet auf demder, statt.Das lang angekündigte Selbstbestimmungsgesetz muss endlich her! Lasst uns dafür am 2.9. demonstrieren und gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Gewalt und Ausgrenzung und stattdessen für ein friedliches, respektvolles Miteinander setzen!Was erwartet dich:- 12:30 Treffpunkt auf dem Schlossplatz- ab 13:00 Demonstrationszug durch die Innenstadt, Bringt Banner und Fahnen mit- ab 15:00 Bühnenprogramm mit: Reden und Podiumsdiskussion zu aktuellen Themen, Vorstellung von trans* Gruppen und Organisationen aus Stuttgart und Ba-Wü, Unterschiedliche Künstler*innen mit Musik, Poetry Slam u.v.m.