Dass eine der ältesten Gaydiscos in Deutschland seit vier Jahren geschlossen ist und der Keller an der Calwer Straße ungenutzt vor sich hindümpelt, lag nicht an Corona. Schon vor der Pandemie hat die Wirtin Laura Halding-Hoppenheit den 1977 eröffneten Kings Club geschlossen, um die maroden Räume zu sanieren. Dieser wichtige Ort für die Schwulenbewegung müsse dringend erneut werden. Doch die Instandsetzung ist nicht voranzukommen.





Es fand nun das entscheidende Gespräch mit den Investoren statt. „Der finanzielle Rahmen steht nun fest“, sagt Laura. Die Investitionssumme liege bei etwa einer Million Euro. Die elektrischen Leitungen werden ausgetauscht, die Toiletten umgebaut und modernisiert. Von Grund auf werde der Club aber nicht erneuert. „Wir renovieren, wie das alte Frauen mit dem Lifting tun“, erklärt Laura. Es reiche, wenn die Leute tanzen könnten, da brauche man kein Gold oder Marmor auf dem Boden. „Tunten-Barock ist okay“, findet sie.

Wichtig ist ihr, dass sie junge Menschen als Partner gewinnt, die später das KC weiterführen. Jetzt sei die nächste Generation dran, Verantwortung zu übernehmen und diese Institution zu erhalten. Rasch solle mit den fehlenden Umbauarbeiten begonnen werden, sodass der Kings Club noch in diesem Jahr sein Comeback feiern könne.





Viele dachten, der Kings Club (KC) verschwinde für immer. Doch Laura Halding-Hoppenheit erklärt nun gegenüber der Stuttgarter Zeitung: „Der Kings Club ist gerettet.“ Investoren seien gefunden und das Comeback des KC soll Ende des Jahres gefeiert werden.