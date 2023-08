Quickie vom 5. Aug. 2023, eingestellt von StevenStgt

Los geht es bereits um, es wirdentspannt getanzt & gefeiert. Das Waldhaus mit seinem riesigen, gemütlichen Biergarten liegt in den Wäldern des Stuttgarter Westens unterhalb des Birkenkopfs.Für fluffigen Sommersound sorgen unsere DJs Matthew Black & Lukas, beide sind von vielen queeren Partys quer durch die Republik bekannt. Neben dem Dancefloor wird auch das gesamte Gelände abends illuminiert.Für das leibliche Wohl wird mit einer Grillstation, einen Food-Truck (Burger), einem Stand mit Reis-spezialitäten, mit einem Cocktail-Bully, Getränkeständen & einer Schnapsbar gesorgt. Es gibt beim Essensangebot auch Gerichte von vegetarisch bis vegan. Und natürlich gibt es auch Kaffee & Kuchen.Am neu aufgeschütteten Sandstrand im Wald kann auf Liegestühlen gechillt werden, der angrenzende Sportplatz kann für Frisbee, Federball etc. genutzt werden - bitte das Equipement selber mitbringen. Neu sind 2 Tischtennisplatten, hier können Schläger und Bälle vor Ort ausgeliehen werden. Und auch Flächen für mitgebrachte Picknickdecken sind vorhanden.Los geht es bereits um 14 Uhr, es wird bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert. Der Eintritt beträgt 12€.