Quickie vom 28. Juli 2023

Die SWR Doku „Queer Underground – Ballroom als Safe Space“ gewährt intime Einblicke in das Leben, Denken und Fühlen dreier junger Menschen, die in der Mannheimer Ballroom-Community einen Zufluchtsort gefunden haben. Hier fühlen sie sich akzeptiert, müssen sich nicht verstecken und können den Alltag außerhalb ihres „safe space“ vergessen, in dem sie sich mit Diskriminierung und Rassismus konfrontiert sehen. In dem 45-minütigen Film lernt das Publikum eine für die Allgemeinheit sonst nicht zugängliche Welt und drei junge Menschen aus verschiedenen Kulturen kennen, die ihren Weg trotz Widrigkeiten und Hürden gehen und dabei ihren Traum vom Tanzen auf hohem Niveau verfolgen. Die SWR Doku „Queer Underground – Ballroom als Safe Space“ seit 27. Juli online in der ARD Mediathek.