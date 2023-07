Quickie vom 16. Juli 2023

party : stuttgart

Fame Open Air Part 2 - Das XXL-Sommer-SpecialNach der grandiosen ersten Fame Open-Air im Boschareal folgt nun ein echtes Highlight in der wohl schönsten Location der Stadt: Fame kommt nach vielen Jahren Pause wieder ins wunderschöne Amici. Und das im XXL-Format!Zwei Dancefloors, Zwei Stockwerke, Club Im Obergeschoss, Zwei Aussenbereiche (überdacht = auch bei Regen), Viele Aussenbars & LoungesWir verwandeln das gesamte Restaurant im EG in eine große Party-Area mit DJ Soulstar. Im klimatisierten Club, im Obergeschloss der Location erwartet Euch DJane Miss Delicious (Sexy Köln)Ab 20:00 bietet das Amici auch ein Essen als Pre-Party an. Reservierung direkt über das Amici.