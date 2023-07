Quickie vom 16. Juli 2023

party : stuttgart

|

Dieist wieder in & im Fluss. Die zweite Ausgabe des Open Air & Clubfestivals findet amwieder auf & aneinem deutschlandweit einmaligen Veranstaltungsgelände, statt.Direkt am Stuttgarter Neckarufer liegt das ehemalige und heute denkmalgeschützte Kohleverladepier, das mit seinem Industriecharme der ideale Ort für den Open Air-Teil des Festivals ist. Von 17 bis 00 Uhr wird dort getanzt & gefeiert. Ebenfalls Open Air gefeiert wird bis 2 Uhr nachts auf dem Oberdeck des historischen Frachtschiffes "Wilhelm Knipscheer", das direkt am Pier liegt und dessen Unterdeck zu einem Club umgebaut wurde. Hier wird dann ab 23 Uhr bis in den nächsten Morgen weitergetanzt.International bekannte & gebuchte, queer lebende DJs wie Bashkka aus München, Hannah Holland aus London, Boris aus dem Berghain Berlin & Wes Baggaley, ebenfalls aus London, legen auf dem Pier und im Unterdeck auf und werden von lokalen DJs begleitet. Clochard b2b Jochen Junker, Millex aka Tiffany la Fox, Annéke Laurent & Martin Rapp stehen an ihrer Seite.Ausserdem mit dabei sind auf dem Oberdeck Simoné mit ihrer Saxophon-Begleitung Michelle Labonte aus Heidelberg, unterstützt vom Stuttgarter Andy RX, der Electropop-Liveact Funkwelle aus Ulm und der House-Liveact Bang & Cherry, ebenfalls aus Stuttgart.Für das künstlerische Rahmenprogramm reist der immersive Künstler King of More aus London an, die Walking & Lighting Acts von SeeArts verzaubern die Besucher mit ihrem Programm und die international bekannte Stuttgarter Drag Vava Vilde wird das Hosting des Festivals übernehmen. Für den optischen Augenschmaus sorgt der auch international auf vielen Festivals tätige Video-, Laser- & Lichtkünstler Vikamin, der das gesamte Gelände mit seinen Installationen optisch in Szene setzt.Alle Künstler:innen, die beim Festival auftreten, leben selbst queer oder sind eng mit der LGBTTIQ Community verbunden. Willkommen ist auf unserem Festival aber jeder, egal ob jung oder alt, egal ob schwul, lesbisch, hetero, bi, trans, binär oder non binär, egal ob schwarz, gelb oder weiß. Ganz nach dem Lovepop-Motto "queer - straight - whatever".Es gibt verschiedene Infostände von queeren Vereinen aus Stuttgart, ein Tattoo-Zelt von Heart of Gold, Essen von vegan bis fleischig, natürlich jede Menge Bars und vieles mehr.Alle Infos zum Festival gibt es unter www.lovepop.info/festival. Vergünstigte Tag & Nacht- Kombitickets, sowie ein Kombiticket für beide Tage Tag & Nacht (nur online) sind im Online-Vorverkauf erhältlich, den Link findet man unten. An der Tages- bzw. Abendkasse gibt es zusätzlich auch noch Einzeltickets für das jeweilige Tages- oder Nachtprogramm. Das Tagesprogramm beginnt um 17 Uhr und geht bis 02 Uhr, das Nachtprogramm beginnt um 22 Uhr bis mindestens 06 Uhr.