Im Stuttgarter Pride-Monat Juli weht auch über dem 20. Indischen Filmfestival Stuttgart 2023 die Regenbogenfahne. Gleich mehrere indische Produktionen im Programm thematisieren LGBTQ-Themen. Einer der wichtigen indischen Gay-Aktivisten, der vielfach preisgekrönte Regisseure Onir, wird persönlich seinen aktuellen Spielfilm ‚Pine Cone‘ vorstellen und über die oft problematische Situation von homosexuellen Paaren in Indien diskutieren. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, von der Mehrheit der Bevölkerung und von der Regierung abgelehnt, sind auf dem Subkontinent zwar nicht illegal, es gibt dafür aber keine gesetzliche Grundlage. Das Jubiläums-Filmprogramm zeigt weitere Produktionen zum Thema Diversität.Spielfilm, Director: Onir / India, 2023, 97 min, Hindi with English STFreitag, 21. Juli, 18 Uhr, EM 2Eine schwule indische Biografie – erzählt mit Emotion, Pathos und viel FreudeSpielfilm, Director: Ektara Collective / India, 2022, 88 min, Hindi with English STFreitag, 21. Juli, 14 Uhr, EM 2Zwei Transfrauen suchen eine neue Wohnung – und ihrem Platz in der Gesellschaft.Dokumentarfilm, Director: Suraj Uddhav Madhale / India, 2023, 12 min, Marathi with English STFreitag, 21. Juli, 14 Uhr, CinemaEine Transgender-Frau möchte nicht nur überleben, sondern ein Leben in Würde führen.Serien-Episode, Director: Hansal Mehta / India, 2021, 41 min, Hindi with English STDonnerstag, 20. Juli, 20 Uhr, EM 2Während die Familie seine wahre Identität verbirgt, überlegt Manzu sich zu outen. Wird er diesen Schritt wagen?Kurzfilm, Director: Ezhil Vinod Selvan / India, 2022, 21 min, Tamil with English STDonnerstag, 20 Juli, 18 Uhr, CinemaZwei besten Freunden versuchen, ihren Weg durch die Pubertät zu finden.Kurzfilm, Director: Pradipta Ray / India, 2022, 17 min, Hindi with English STFreitag, 21 Juli, 16 Uhr, CinemaAls Samir dem Muslim Rafiq begegnet, erkennen beide, dass sie als schwule Männer mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.Kurzfilm, Director: Ashish Madurwar / India, 2022, 15 min, Hindi with English STFreitag, 21 Juli, 16 Uhr, CinemaEin Mann mit Behinderung und eine Trans-Person leben als Paar zusammen. Das Lgbtq-Drama zeigt auf, dass jeder jemanden braucht, um glücklich zu sein.