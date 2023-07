Quickie vom 8. Juli 2023

Die SPD-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg richtet jährlich am Dienstag vor der CSD-Parade eine öffentliche Veranstaltung zu einem Aspekt queeren Lebens aus. In diesem steht – aus Anlass mehrerer queerfeindlicher Übergriffe am Rande von Pride Veranstaltungen in Deutschland im letzten Jahr – die Frage im Fokus, wie der öffentliche Raum sicher für queere Menschen gestaltet werden kann. Ziel der Veranstaltung ist eine offene Auseinandersetzung darüber, wie sich öffentliche Räume verändern müssen, um sie queerinklusiv zu gestalten.Ab 17 Uhr: Get-Together mit Getränken,Ab 18 Uhr: 1. Begrüßung: Andreas Stoch, Fraktionsvorsitzender SPD Baden-Württemberg2. Grußwort: Detlef Raasch, Vorstand IG CSD Stuttgart e.V.3. Einführung: Florian Wahl, Queerpolitischer Sprecher SPD Fraktion Baden-Württemberg4. Vorträge: Michael Ebling, Innenminister Rheinland-Pfalz, Prof. Eddie Bruce-Jones, Head of School of Law an der SOAS, London5. Podiumsdiskussion: u.a. mit Sascha Binder (Innenpolitischer Sprecher SPD-Fraktion), Janka Kluge (Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg) und Thomas Ulmer (VelsPol BW).Eintritt: kostenlos. formlose(Vor- und Nachname) bis zum 19. Juli an veranstaltungen@spd.landtag-bw.de.