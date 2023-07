Quickie vom 8. Juli 2023

csd : stuttgart

|

unter dem MottoEr findet am 26. Juli 2023 um 19:00 Uhr in der Leonhardskirche statt.Bei der Planung sind im Moment verschiedene Gemeinden Stuttgarts (Alt-Katholische Gemeinde Stuttgart, katholische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte, evangelische Leonhardsgemeinde) sowie die AIDS-Seelsorge der evangelischen Landeskirche beteilig.Es soll ein schöner, etwas anderer, lebensbejahender Gottesdienst unter dem Motto "Jesus liebt queer." werden.Dieser Gottesdienst ist für alle Menschen offen, die Freude an einer vielseitigen Gesellschaft haben und gerne auch mal auch eine anderer Form von Gottesdienst feiern wollen. Bitte kommt zahlreich, damit eine schöne bunte Gottesfeier entstehen kann.