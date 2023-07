Quickie vom 8. Juli 2023

Musikalische Lesung im Rahmen der Kulturtage des Stuttgart PRIDE – Christopher Street Days (CSD)Lesung, Gespräch, Live-Musik, mit George Bailey und Susanne Wiedmann (Autorin)Im Rahmen der Kulturtage des „Stuttgart PRIDE – Christopher Street Days (CSD)“ sind der Pianist George Bailey und die Kulturjournalistin Susanne Wiedmann zu Gast im „Hotel Silber“. Sie stellen die 2021 erschienene Biografie „Cranko, Haydée – und ich, George Bailey“ vor und sprechen über Verbindungen zum „Hotel Silber“. George Bailey begleitet die Lesung musikalisch am Flügel.Über vierzig Jahre war George Bailey Pianist und Korrepetitor beim Stuttgarter Ballett. Mit seinem Spiel rettete er die Tänzer*innen durch lange harte Tage. Mit Herz und Hingabe schuf er eine einzigartige Atmosphäre und statt Klassik spielte er lieber Jazz. 1972 hatte der legendäre Choreograf John Cranko den gebürtigen US-Amerikaner in seine Kompanie geholt; Bailey wurde zu ihrem Liebling. Weltbekannte Choreografen wie John Neumeier und Maurice Béjart wollten nur mit ihm als Pianisten arbeiten. Die ehemalige Primaballerina Marcia Haydée sagte über ihn: „George hat nicht nur Klavier gespielt, er hat uns verstanden. Er hat uns Kraft gegeben.“Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.