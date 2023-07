Quickie vom 1. Juli 2023

csd : stuttgart

|

Bestes Wetter, eine überwältigende Anzahl an Besuchenden, super Stimmung auf zwei Plätzen und eine volle Kirch- und Stiftstraße, das ist dieAmheißt es wieder: „Bühnen frei“ auf Markt- und Schillerplatz. Zusätzlich entsteht in Kirch- und Stiftstrasse wieder die allseits beliebte CSD-Infomeile mit Informationen und Angeboten aus der Community für die Community und alle Besuchenden. Von Samstagmittag bis Sonntagabend wird also wieder flaniert, gefeiert, geschaut und vor allem informiert.Auf dem neu gestaltetenwarten neben dem, anlässlich der Stuttgart PRIDE, mit bunten Regenbogenfahnen geschmückten, Rathaus auch vielseitige und mitreißende Unterhaltung. Die Kultur-Bühne auf dem Marktplatz hält wieder spannende Acts bereit, die frühzeitig bekannt gegeben werden. Inhaltliche Beiträge zum PRIDE, dem Motto sowie zu aktuellen LSBTTIQ+-Themen runden das Programm ab.Derlockt mit einer legendären Open-Air-Disco. Erstklassige DJanes und DJs auf dem sechs Meter hohen DJ-Turm spielen die größtmögliche Vielfalt an elektronischer Musik.verbindet zudem ein vielfältiger „“ die beiden Plätze und lädt zum Flanieren ein. Zahlreiche Initiativen informieren über ihre zumeist ehrenamtliche Arbeit sowie ihre wichtigen Anliegen. Mit einem Familienbereich in der Münzstraße in Richtung des neuen Dorotheen-Quartiers ist sonntags auch an die Kleinsten unter den Gästen der CSD-Hocketse gedacht.