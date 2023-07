Quickie vom 1. Juli 2023

csd : stuttgart

Den Höhepunkt derKulturwochen stellt ohne Zweifel der Gang der Regenbogen-Community am Samstag, 29. Juli, durch die Stuttgarter Innenstadt dar. Dieser ist als politische Demonstration nach dem Versammlungsrecht angelegt und dient dazu, die politischen und gesellschaftlichen Forderungen der Regenbogen-Community öffentlich darzustellen. Dazu gehören insbesondere lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen.- Aufstellung ab 12:30 Uhr - 15:30 Uhr.- CSD-Demonstration 15:30 Uhr - 18:30 Uhr.- CSD-Kundgebung auf der Planie ca. 18:30 - 19:00 Uhr.Unter demGemeinsam sicher und stark" startet die diesjährige Stuttgart Pride Demonstration. Lasst uns alle gemeinsam am Samstag, 29. Juli ein leuchtendes Zeichen für Vielfalt, Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft setzen.Die Aufstellung findet in der Rotebühlstraße, zwischen Schwab- und Senefelder Straße, statt. Über den Rotebühlplatz geht es weiter in die Eberhardstraße, Marktstraße, Münzstraße, zur Auflösung am Karlsplatz.