Seit vierzehn Jahren gehört es zum guten Ton, dass die Landeshauptstadt Stuttgart zum CSD-Empfang lädt und so die CSD-Kulturwochen einläutet.Daher lädt der CSD Stuttgart am, ins. An diesem politischen Abend werden Gäste aus der Landes- und Stadtpolitik anwesend sein.Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Es ist keine Einladung nötig. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird als Live-Stream aus dem großen Sitzungssaal übertragen.18:00 Uhr • Einlass19:15 Uhr • Beginn der Live-Übertragung aus dem großen Sitzungssaal21:00 Uhr • Ende der Veranstaltunganschließend Stehempfang (mit Getränke + Häppchen)Zum CSD-Empfang (7. Juli) und zum Höhepunkt der CSD-Kulturwochen am 29. – 30. Juli werden – wie in den Vorjahren – sechs große Regenbogenflaggen als sichtbares Symbol für Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz an der Rathausfassade gehisst.