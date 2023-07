Quickie vom 1. Juli 2023

führt alle Gäste des(CSD Stuttgart), sowie alle Interssierten in einer ca. 2 stündigen Führung durch dieDabei erfahren wir viel Interessantes aus unterschiedlichsten Zeitepochen und lassen die Geschichte lebendig werden.Wo war die älteste Szenekneipe? Wie sah das Rotlichtviertel vor 40 Jahren aus? Der 1. CSD in Stuttgart? Wie kam es zur AIDS-Hilfe Hocketse? Welche württembergischen Könige waren schwul? Was geschah mit Schwulen in der NS Zeit?Mit vielen interessanten Geschichten führt SCHWULST durch da historische Stuttgart.Start der Führung ist am, umamNesenbachstr. 52, Stuttgart-Mitte.Reservierung ist nicht notwendig. Eintritt: frei.