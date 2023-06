Quickie vom 18. Juni 2023

Bevor wir am 29. Juli die legendäre Lovepop Pride Edition feiern, starten wirmit der regulären Lovepop in den Stuttgarter Pride-Monat. Erstmals gibt es eine Lovepop, wo keine/r der DJs aus Stuttgart stammt, alle reisen von weiter her an. Aus Berlin kommt SKINNY, sie wird die White Noise Bar mit Pop, Dance & Queerclassics versorgen. Frühers war die Ulmerin öfters in Stuttgart zu hören – auch bei der Lovepop - bis sie ihr Weg in die Hauptstadt führte, wo sie nun schon seit mehreren Jahren wohnt. Dort ist sie inzwischen Resident-DJ bei Bambi Mercurys „Queens Land“ im SchwuZ.Im White Noise Club haben wir Gäste aus Zürich, die die Crowd mit elektronischer Tanzmusik versorgen wird. Alle 3 legen u.a.im legendären Züricher Club Hive auf.MERAKI, die seit 2019 richtig durchstartet legt inzwischen in der ganzen Schweiz und im benachbarten Ausland auf.PI war schon letztes Jahr beim Lovepop-Festival zu Gast, auch er spielt regelmässig im Hive und vielen anderen Clubs in der Schweiz. IKIGAY war ebenfalls beim Festival, und auch er spielte schon bei der „Grundton“ im Hive Club.Der Sound im Club reicht von eher housigen Klängen bis hin zu treibendem & melodischen Techno & Indie Dance. Los geht es bereits um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 13€. Es gibt auch eine grosse Open Air Area mit Aussenbar.