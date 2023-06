Quickie vom 26. Juni 2023

csd-party : stuttgart

Die Stuttgart Pride steht an und natürlich gibt es dazu auch wieder die legendäre Lovepop Pride Edition . Erstmals feiern wir am 29. Juli 23 die Pride Edition auf 3 Floors und einer riesigen Open Air Area! Neben den 2 Floors im Lovepop Heimatclub White Noise bauen wir die Räume des Restaurants Breitengrad17, das direkt neben dem White Noise liegt, zu einer 3. Tanzfläche um.





Im Breitengrad17 haben wir Garth Wedam (DJ Mario) aus Augsburg zu Gast. Mit dem Sound der 1980er & 90er Jahre bringt der Resident der Augsburger Ausgabe der Lovepop die Crowd mal wieder ordentlich ins Schwitzen. Seit nunmehr 15 Jahren ist Mario immer wieder in Stuttgart zu Gast und sorgt für beste Stimmung.





In der White Noise Bar ist Frauenpower angesagt! Aus Frankfurt reist Käry an, die dort ihre eigene Frauen-Partyreihe GurLZzz veranstaltet und auch Veranstalterin vom Bunten Rauschen in Karlsruhe war. Aus Bamberg kommt Nici Nation, die regelmässig auf der Pink Heaven und der Queer Rooftop in München oder auch auf der Lovepop in Augsburg zu hören ist. Beide zählen zu den angesagtesten queeren DJs der Republik und spielen Pop, Dance RnB, Black & Queer Classics. Die Crowd auf der Tanzfläche wird wie immer wieder laut mitsingen!





Im White Noise Club gibt es Elektronisches. An den Decks stehen die Residents der Bar Romantica, des White Noise und der Lovepop. Alle 3 legen schon nachmittags auf unserem Parade-Truck auf, den die Lovepop gemeinsam mit der Romantica und dem White Noise betreibt. Marco Bastone, Cheffe & DJ der Romantica, Dj Floppy Disk, Booker & Resident vom White Noise und selber Partyveranstalter bei shockwerk, sowie Lovepop-Resident Dj Martin Rapp, der nunmehr seit 15 Jahren die Lovepop musikalisch mitgestaltet, geben feinste elektronische Tanzmusik zum Besten. Ausserdem gibt es im Club auch Videoart von Vikamin zu sehen.





Auch der grosse Aussenbereich des Breitengrad17 wird der extra illuminierten Open Air Area der Lovepop zugeschlagen, es wird mehrere Aussenbars und Stände geben. Auch Drags von unserer Partner-Party QueerHarem werden die Open Air Area bereichern.Neben dem regulären Vorverkauf nur für die Lovepop Pride Edition gibt es erstmals auch ein Kombiticket für die 3 offiziellen Partys zum Stuttgart Pride 2023. Neben der LOVEPOP sind dies die QueerHarem und die PUMP im Climax Institutes . Mit diesem stark reduzierten & limitierten Ticket erhält man uneingeschränkten Zutritt zu den 3 Partys, es ist nur online erhältlich. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Tickets kommt der IG CSD Stuttgart e.V. – Stuttgart Pride zugute.