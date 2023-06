Quickie vom 26. Juni 2023

csd-party : stuttgart

Mit pumpendem Sound von House bis Techno sorgt PUMP für eine unvergessliche Nacht voller heißer Rhythmen und schweißtreibender Energie. Willkommen sind sportliche, freizügige und extravagante Outfits.Diese Gay, Queer & Open-Minded Party bringt nicht nur sexy Vibes in den Stuttgarter Kessel, sondern auch überregionale Guest-DJs, die für ein unvergleichliches Erlebnis sorgen. Diesmal ist Marc Miroir dabei, der in Berlin seit 10 Jahren die legendäre queere MEMBERS-Party schmeißt. Climax-Chef Michael Gottschalk besorgt das Warm-up und die Gastgeber Bang & Cherry bringen euch restlos zum Ausflippen.Sei bereit, dich in die pulsierende Atmosphäre von PUMP zu stürzen! Diesmal sind wir Teil der offiziellen Stuttgart PRIDE Parties, gemeinsam mit Lovepop und QueerHarem . Besorgt euch schnell ein Early-Bird-Ticket für alle 3 Parties.Get your booty on the floor und PUMP up your night!