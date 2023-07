Quickie vom 10. Juli 2023

Mit dem ersten Mainstream-Hindi-Spielfilm "Pine Cone" lässt der mit dem National Award ausgezeichnete indische Regisseur und Gay-Aktivist Onir die Regenbogenfahne über dem 20. Indischen Filmfestival Stuttgart (19. bis 23. Juli) wehen. Die Story um Liebe, Verlust und Begehren hat autobiografische Züge und dreht sich um die in Indien heftig diskutierte und von Regierung und einem Großteil der Bevölkerung abgelehnten gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. "Pine Cone" ist die Liebesgeschichte eines schwulen Mannes und die Akzeptanz und Nichtakzeptanz durch die heterosexuelle Welt. Onir beginnt seine Lebensreise 1999, dem Jahr der ersten Gay-Pride-Parade in Indien: Der Protagonist erlebt am Ende der Schulzeit seine erste schwule Liebesaffäre. Zehn Jahre später wird in Indien Homosexualität entkriminalisiert. Der Protagonist will Filmemacher werden, erkundet in Chatrooms sowie im Alltag die schwule Welt und findet seine zweite große Liebe. Wieder zehn Jahre später, nun glücklich in der dritten Beziehung, zieht er Zwischenbilanz. Onir: „Der Film feiert den queeren Blick, die queeren Menschen und queeres Begehren. Ich will auch dem Publikum zeigen, dass es nichts Schmutziges ist, queere Intimität oder Begehren darzustellen. "Pine Cone" ist definitiv einer der ganz wenigen und wahrscheinlich einer der ersten Mainstream-Hindi-Filme, in denen ein geouteter und stolzer queerer Schauspieler, Vidur Sethi aus Delhi, eine schwule Rolle spielt.“.