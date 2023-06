Quickie vom 13. Juni 2023, eingestellt von Rian

film : konstanz

|

1958 geht Agnes an die Klinik der University of California in Los Angeles, um in ein Programm für Trans-Menschen aufgenommen zu werden, das eine Geschlechtsangleichung zum Ziel hat. Dazu muss sie sich mehreren Interviews unterziehen, in denen sie von Wissenschaftlern zu ihrem Leben und ihrer Identität befragt wird. ‚Agnes‘ wird zu einer medizin-/sozialwissenschaftlichen berühmten Fallgeschichte, da ihre Aussagen später in der Wissenschaft angezweifelt werden.2017 öffnete sich das Archiv dieser frühen Gender-Forschung und die Vielfalt der befragten Trans-Menschen sowie die problematische Rolle der Wissenschaft als „gatekeeper“ wurden deutlich.Framing Agnes greift im Talkshow-Format auf die originalen Interviews zurück und gibt jedem ‚Fall‘ ein Gesicht und eine starke Persönlichkeit zurück.