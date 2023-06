Quickie vom 26. Juni 2023

csd-party : stuttgart

|

Seductive Crazy and Scandalous - Willkommen zur ultimativen Pride Afterparty am CSD in Stuttgart, wo wir ab 22h die Grenzen des Partymodus mit dem Best Of HipHop, RnB und Worldbeats neu definieren! Wir sind bekannt für unsere legendären Drag-Shows und sind der Hotspot für ein jüngeres Publikum. It's time to shine at the Pride Afterparty. Ticket nur für QueerHarem gibt es an der Abendkasse. Kombitickets für alle Events auf unserer Homepage und nur im Vorverkauf.Flexnetix, Drag Performances: Queen Veronica Mont Royal, Queen Didi Divalicious, Queen Ariyah, Queen Henni, Queen Cherry Bliss, Queen Miss Perm, Sir Dan Manhatten,and much more crazy things...Don´t Miss! Your Gay Event in Stuttgart for LGBTQIA+ and Friends. The Most Wanted Gay Party Stuttgart.