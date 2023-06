Quickie vom 1. Juni 2023, eingestellt von Rian

csd : herrenberg

|

Amlädt die Projektgruppe CSD ganz herzlich zum zweiten Christopher Street Day in Herrenberg ein!Um 15 Uhr startet am Bahnhof Herrenberg nach der Begrüßung eine gemeinsame Parade zum Marktplatz. Dort steht ab 16.00 Uhr neben einer Kundgebung und Flaggenhissung durch den Ersten Bürgermeister Stefan Metzing, ein bunter Mix aus informativem und kulturellem Programm an. Für Stimmung sorgen mehrere Drag-Shows und zusätzliche DJ-Einlagen und Performancebeiträge, die für gute Laune sorgen. Im Anschluss wird es ab 19.00 Uhr eine CSD-Afterparty im Jugendhaus geben, wo bis 22 Uhr eine fantastische Dragshow mit vielen regionalen Dragartists steigt, bevor coole queere DJ´s und DJanes auflegen und zusammen bis in die Nacht hinein getanzt werden kann.