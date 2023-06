Quickie vom 10. Juni 2023, eingestellt von Rian

pride : karlsruhe

Jedes Jahr im Juni feiert die queere Community auf der ganzen Welt den Pride Month. Karlsruhe startete diesen besonderen Monat pünktlich am ersten Juni mit dem ersten Regenbogenempfang der Stadt Karlsruhe. Dort übergab der Beirat von queerKAstle den Forderungskatalog „Queer Leben in Karlsruhe" an Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. Am Samstag nach dem Empfang fand außerdem der Christopher-Street-Day in Karlsruhe statt. Mit einer Demonstration und mit einem Familienfest wurden queeres Lieben und Leben sichtbar gemacht und politische Forderungen zur Gleichberechtigung und Akzeptanz von LSBTIQA+ nicht nur in Karlsruhe, sondern auf der ganzen Welt gestellt.