Quickie vom 6. Juni 2023, eingestellt von Rian

ausstellung : stuttgart

|

Die Kunstausstellung We Are Part Of Culture des Stuttgarter Projekts 100% Mensch zeigt über 30 queere Persönlichkeiten von der Antike bis heute, die die europäische Gesellschaft und Kultur nachhaltig geprägt haben. Die Portraits der Persönlichkeiten wurden von national und international bekannten Künstler*innen geschaffen. Die verwendeten Stilrichtungen von Tusche, Acryl, Stencil und Zeichnung bis zu Cartoon und Illustration sind dabei so vielfältig wie die vorgestellten Persönlichkeiten.