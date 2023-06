Quickie vom 1. Juni 2023, eingestellt von Rian

Zum CSD in Mannheim sticht auch das Boat of Love wieder in See. Hosted by Céline Bouvier & Madame Gordin Rouge, Welcome Drink by FICKEN Likör, Show by Marc, Gogos on Board, Rhein-Neckar-Rundfahrt, Musik by DJ Blondie & DJ Delgado und vieles mehr.Schnell anmelden, die Plätze sind begrenzt!