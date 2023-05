Quickie vom 31. Mai 2023, eingestellt von Rian

csd : reutlingen

findet in Reutlingen ein CSD unter dem Motto „Reutlingen ist BUNT“ statt.Wir gehen auf die Straße, um zu demonstrieren, für unsere Rechte einzustehen, Forderungen zu stellen. Selbstverständlich kommt der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz. Dafür ist gesorgt. Ebenfalls für das leibliche Wohl. Sei auch du ein Teil dieser Bewegung und komm dazu.Der geplante Ablauf:13:30 Uhr Aufstellung Demozug am Hauptbahnhof Reutlingen14:00 Uhr Demozugbeginn durch Reutlingen15:00 Uhr Kundgebung auf dem Kulturplatz (neben dem Bürgerpark in Reutlingen)16:00 bis 20:00 Uhr Hockete auf dem Kulturplatz mit Bühnenprogramm