In diesem Jahr liegt der thematische Schwerpunkt auf unterschied­lichen (queeren) Beziehungsformen und Formen von Liebe: Regenbogenfamilien, Polyamorie, Asexualität, Beziehung als Mensch mit Behinderung oder Autismus, …Sie alle gehören zu unserer bunten und vielfältigen Community und verdienen, dass wir gesellschaftliche und gesetzliche Diskriminierung, sowie Queerfeindlichkeit offen legen!Das Motto sagt uns, dass Liebe all das ist, was in unserem Leben zählt: Die Liebe zu Freund*innen, zu Familien- und Beziehungsmenschen, die Liebe zu uns, die sexuelle und romantische Liebe, Menschen die nicht, oder anders lieben – sie alle haben Platz in unserer Gesellschaft und sind stärker als der Hass dem wir entgegenblicken.Die CSD-Demonstration startetum 13 Uhr am Marktplatz und endet gegen 15 Uhr dort. Um 15:30 Uhr folgt eine politische Kundgebung.Von 11 bis 22 Uhr findet auf dem Marktplatz das CSD Familienfest mit Essens- und Getränkeständen, sowie ganztätigem Bühnenprogramm statt. Ob Travestie, Drag, Tanz, Show & Gesang … für jeden Geschmack ist etwas dabei.