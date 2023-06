Quickie vom 12. Juni 2023, eingestellt von Rian

Howdy, liebe Stuttgarter Bar-Freunde! Macht euch bereit für einen abendfüllenden Saloon Quiz-Abend in der reBOOTS-Bar ! Saloon Cowboy Tobi wird erneut die Moderation übernehmen und euch durch ein spannendes Quiz voller Wissen und Spaß führen.Bildet eure Gruppen und tretet gegeneinander an, um euer Wissen in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen. Nach jeder Runde gibt es für die siegreichen Teams einen feurigen Shot, um den Erfolg gebührend zu feiern! Es erwartet euch ein Abend voller Wettbewerb, Lachen und guter Gesellschaft.