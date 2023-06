Quickie vom 4. Juni 2023, eingestellt von Rian

karaoke : stuttgart

Lust auf eine unvergessliche Karaoke-Nacht? Dann merkt euch den Sonntag, den 11. Juni, ab 19:30 Uhr in eurem Kalender vor! Denn in der reBOOTS-Bar steigt wieder das Karaoke-Event, das ihr nicht verpassen dürft!Wir haben in die Soundqualität und Technik investiert, um sicherzustellen, dass ihr euch wie echte Superstars fühlt, wenn ihr auf unserer Bühne steht! Egal, ob ihr die neuesten Hits, Klassiker oder eure Lieblingsballaden singen möchtet - bei uns ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei!Egal, ob ihr bereits erfahrene Karaoke-Enthusiasten seid oder zum ersten Mal die Bühne betretet, wir schaffen eine entspannte und unterstützende Atmosphäre, in der jeder seinen Moment im Rampenlicht genießen kann.Bringt eure Singstimmen mit und lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Abend voller Musik erleben!