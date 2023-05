Quickie vom 29. Mai 2023, eingestellt von Rian

quiz : stuttgart

Es ist wieder Zeit für eine Runde Saloon-Bingo in der reBoots Bar , direkt hier in unserer wunderbaren Stadt! Kommt vorbei und erlebt die einzigartige Bingo-Show mit unserem Bingo Cowboy Sascha! Er verspricht euch jede Menge Spaß, Witz und einen super Abend!Bei uns geht es nicht nur um die gewöhnlichen Zahlen – wir haben wieder witzige Varianten vorbereitet, die euch garantiert zum Lachen bringen! Und das Beste: Die Teilnahme ist komplett kostenlos für jeden! Einfach eine E-Mail an reservierung@reboots-bar.de senden und euch anmelden oder spontan vorbeischauen. Neben der Chance, fantastische Preise zu gewinnen, könnt ihr euch auf eine tolle Atmosphäre und leckere Getränke in Stuttgarts einziger Saloonbar mit sprechenden Klos freuen.