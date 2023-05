Quickie vom 26. Mai 2023, eingestellt von Rian

Japan 2022, 120 Min., Japanisches Original mit englischen Untertiteln





Im Rahmen des 23. Japanischen Filmfestivalsin Frankfurt wird der Filmzum ersten Mal in Deutschland aufgefürt, auf den wir gerne hinweisen wollen:Der erfolgreiche Moderedakteur Kosuke trauert noch immer um seine vor langer Zeit verstorbene Mutter und sucht zudem einen Ausgleich von seinem stressigen Job. Er beginnt ein Fitnesstraining bei Ryuta, einem gutaussehenden jungen Mann, in den Kosuke sich bald zu verlieben beginnt. Als Ryuta Kosukes Gefühle erwidert, beginnt eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, die jedoch bald auf eine harte Probe gestellt wird. Basierend auf einem semi-autobiografischen Roman von Makoto TAKAYAMA hat Daishi MATSUNAGA ein tief berührendes Drama um Liebe und Verlust geschaffen – einfühlsam erzählt und mit herausragenden Hauptdarstellern.Deutschlandpremiere in Anwesenheit des Regisseurs Daishi MATSUNAGA