szene : reutlingen

am, mit einem besonderen Schmankerl: Special Guest:Das Sündikat wird ein burleskes Feuerwerk im Pappelgarten abbrennen. Euch erwartet ein Abend, den ihr so schnell nicht vergessen werdet...Wir sind anders und wir wollen anders! Bunt wie der Regenbogen- jeder ist willkommen! Eintritt frei, Spenden erwünscht.Glamourös, lustig, sexy, verspielt, verrückt, divers, düster, verführerisch und immer aufregend, das alles (und noch viel mehr) ist Burlesque. Burlesque-Shows zeigen Bühnenkunst und Unterhaltung der besonderen Art. Eine Kunst, die immer mehr Fans und Anhänger findet.Stuttgart gehört seit einigen Jahren zu den Hochburgen des Burlesque in Deutschland. Belle Larouge und ihr Burlesque Sündikat sind aus der Stuttgarter Burlesque-Szene nicht mehr weg zu denken, ihre Night of Dark Burlesque ist mittlerweile legendär.Wir freuen uns, Euch erstmalig einige Künstlerinnen des Sündikats präsentieren zu können.Das Sündikat wird ein burleskes Feuerwerk im Pappelgarten abbrennen. Euch erwartet ein Abend, den ihr so schnell nicht vergessen werdet...Wir freuen uns euch erstmalig einige Künstlerinnen des Sündikats präsentieren zu können. Mit dabei sind: Barbarella Bling, Flame Foxx, KC Radford, Malou Meloni, Miss Black Lady.