Quickie vom 14. Mai 2023, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Derpräsentiert Euch dieDie Veranstalter:innen haben sich zusammengetan und bieten ein gemeinsames, spektakuläres Event. Die Tickets hierfür sind limitiert und stark reduziert, sie gewähren euch zu allen 3 Veranstaltungen uneingeschränkten Zugang. Ein Teil des Erlöses aus dem Ticketverkauf kommt der IG CSD Stuttgart e.V. zugute und unterstützt die Finanzierung des Stuttgart Pride 2023.Diein den einzigartigen Locations Eberhardstr. 65 (), im Climax Institutes () und im White Noise & Breitengrad 17 () präsentieren auf 5 Dancefloors 12 DJs, hier könnt ihr zu den unterschiedlichsten Musikstilen - von aktuellem Pop über die Sounds der 80er & 90er Jahre, HipHop & RnB bis hin zu House, Electro und Techno - tanzen & feiern. Bei der QueerHarem gibt es zudem eine mitreißende Show mit 7 Drag-Queens, bei der Lovepop erwartet euch eine grandios illuminierte Open-Air-Area mit Bars und die Pump wird u.a. von dem bekannten Electro-DJ Marc Miroir aus Berlin beschallt.Die Locations sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Das Kombi-Ticket für alle 3 Veranstaltungen ist nur online erhältlich und der Vorverkauf beginnt am 08. Mai. Alle Informationen dazu findet ihr auf den Social-Media-Kanälen, den Homepages der Veranstalter:innen und auf der Webseite des Stuttgart Pride. Natürlich gibt es auch Vorverkaufs- und Abendkassen-Tickets für jede einzelne Party - hierzu solltet ihr die jeweiligen Ankündigungen beachten.Seid dabei und feiert mit uns einen fulminanten, unvergesslichen Pride in Stuttgart!Den Link zumfindet ihr unten, der VVK startet am 08. Mai.